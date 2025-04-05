Кондратьев поздравил со 101-летием ветерана войны Лидию Савину из Новороссийска

Ветерану Великой Отечественной войны Лидии Савиной 5 апреля исполнился 101 год. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о жительнице Новороссийска в рубрике #ЗащитникиОтечестваКубань в своих соцсетях.

По словам главы региона, Лидия Савина ушла на фронт в 1942 году. До февраля 1944 года она служила в составе городского батальона противовоздушной обороны Ленинграда.

«За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «За оборону Ленинграда» и юбилейными наградами», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор пожелал ветерану крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

Лидия Савина переехала в 1958 году вместе с семьей в Новороссийск. Работала на комбинате бытового обслуживания. У нее двое детей, двое внуков и четверо правнуков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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