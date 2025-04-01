Кондратьев: до конца апреля все ветераны станут почетными гражданами своих МО

В Краснодарском крае по поручению президента Владимира Путина продолжается работа по присвоению званий Почетных граждан ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом 1 апреля в своем Telegram-канале напомнил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, всего на Кубани осталось 248 фронтовиков, из них 164 уже стали Почетными гражданами своих муниципальных образований.

«До конца апреля работу завершим. Долгожители, участники боев, совершившие подвиги во имя Родины, заслуживают признания. И это лишь немногое, что мы можем сделать для них», — написал Кондратьев.

Губернатор добавил, что в Краснодарском крае в Год 80-летия Победы вручают и юбилейные медали — 7 тыс. 340 таких уже получили участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей.

«Безмерно благодарны каждому, кто 80 лет назад делал все, чтобы 9 мая прозвучало долгожданное «Победа»», — добавил глава региона.

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