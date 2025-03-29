Кондратьев поздравил со 107-летием ветерана войны Марию Мамыко из Ейска

Ветерану Великой Отечественной войны Марии Мамыко из Ейска 29 марта исполнилось 107 лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил ее с днем рождения в своих соцсетях.

Глава Кубани рассказал, что к началу войны Мария Мамыко была поваром и работала в одном из ресторанов Дербента. Но затем ее жизнь резко изменилась, и в свои 23 года она готовила уже не для гостей, а для раненых солдат в госпитале.

«Два года провела в санитарном поезде, выхаживала и кормила тяжелораненых бойцов. День Победы встретила в Румынии. Тогда же, в мае 1945 года, познакомилась со своим мужем, с которым прожила душа в душу более 60 лет», — написал Кондратьев в Telegram.

После войны ветеран вместе с семьей переехала в Ейск, где живет до сих пор. В своем поздравлении губернатор выразил Марии Мамыко благодарность за вклад в Великую Победу, а также пожелал крепкого здоровья и благополучия.

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