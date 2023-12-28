В Краснодаре 30 декабря торжественно откроют новогодние елки еще в двух парках

Речь идет про Солнечный остров и Городской сад. Там в 13:00 состоится открытие новогодних елок с культурно-развлекательной программой для детей.

Посетить мероприятия в парках 30 декабря приглашают всех желающих. В этот день можно будет весело провести время, посмотреть творческие представления и встретиться со сказочными персонажами.

В Чистяковской роще новогоднюю елку торжественно открыли 28 декабря. Дед Мороз и Снегурочка звали детей принять участие в конкурсах, играх и эстафетах.

Кроме того, в новогодние праздники в краснодарских парках проведут праздничные карнавалы. Они будут начинаться в 12:00: 2 января — в Чистяковской роще, 3 января — в Городском саду, 4 января — в Солнечном острове, а 5 января — в парке на Затоне, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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