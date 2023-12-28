Лучшую новогоднюю елку Краснодарского края выбрали подписчики «Кубань 24»

Чемпионат края по елкам в Telegram-канале «Кубань 24» стартовал 13 декабря и завершился 28 декабря в 11:00.

На выбор подписчиков представили 40 главных елок районов и городов — они участвовали в групповом этапе. В финал пробились 5 новогодних деревьев: из Динского района, Кропоткина, Кореновска, Анапы и Усть-Лабинска.

Лучшей елкой Краснодарского края стала елка Анапы, набравшая 67 тыс. 514 голосов. Специальный приз за честную игру достался елке Кореновска — там не зафиксировали накрутку ботами.

«Народный чемпионат Краснодарского края по елкам завершился. Это был эпичный турнир с сотнями тысяч проголосовавших. Это было настоящее признание наших земляков в любви к своей малой родине. Это был импровизированный конкурс стихов, которым заразились даже наши админы», — сообщают организаторы предновогоднего чемпионата.

Награды победителям вручат в прямом эфире «Кубань 24» 29 декабря в 10:10.

«Победили все, кто участвовал в голосовании. Кто оставил под финальным постом больше 2,5 тыс. комментариев, поддерживая елку своего (а порой и не своего!) района. Эти комментарии полны страсти. Дорогие земляки — вы восхитительны!», — сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

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