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В Краснодаре 30 человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-30-chelovek-evakuirovali-vo-vremya-pozhara-v-mnogoetazhke-v-muzykalnom-mikrorajone
Видео t.me/shanhai_krasnodar

Возгорание произошло 18 мая в 18:06 в квартире на девятом этаже многоэтажки на улице Сергея Есенина, 110 к2.

Информация о пожаре поступила в Краснодарский ПСГ в 18:06. Спасатели прибыли на место через 9 минут и установили, что в 17-этажном доме загорелся балкон на площади 2 кв. метров.

В 18:29 пожар в квартире полностью потушили. При ликвидации возгорания из дома эвакуировали 30 человек. В результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 27 человек и 8 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: спасатели эвакуировали 100 человек при пожаре в многоквартирном доме в Краснодаре. Возгорание произошло утром 16 мая на улице Аверкиева. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

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