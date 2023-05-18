В Краснодаре 30 человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне

Возгорание произошло 18 мая в 18:06 в квартире на девятом этаже многоэтажки на улице Сергея Есенина, 110 к2.

Информация о пожаре поступила в Краснодарский ПСГ в 18:06. Спасатели прибыли на место через 9 минут и установили, что в 17-этажном доме загорелся балкон на площади 2 кв. метров.

В 18:29 пожар в квартире полностью потушили. При ликвидации возгорания из дома эвакуировали 30 человек. В результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 27 человек и 8 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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