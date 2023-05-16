Спасатели эвакуировали 100 человек при пожаре в многоквартирном доме в Краснодаре

Возгорание произошло утром 16 мая на улице Аверкиева. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, как из окон на 16 этаже валит густой темный дым.

Сообщение о возгорании поступило в Краснодарский ПСГ в 10:37. Спасатели прибыли на место и установили, что загорелась квартира, пламя охватило площадь 10 кв. м. Пожар локализовали на той же площади в 10:54, а спустя три минуты локализовали открытое горение. Возгорание полностью ликвидировали в 11:03.

При пожаре из здания эвакуировали 100 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: электроподстанция «Южная» загорелась в Краснодаре.