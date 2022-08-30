В Краснодаре 3 сентября пройдет ночной велозаезд в тематических костюмах

Фото Wayne Bishop, unsplash.com

Костюмированная велоночь начнется в 21:00. Колонна велосипедистов начнет движение от Пушкинской площади около фонтана напротив здания ЗСК.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к традиционной костюмированной сентябрьской велоночи в стиле «Дня знаний». Наряжаемся в учеников и студентов», — говорится в сообщении организаторов.

Во время ночного заезда велосипедисты проедут круг по городу через улицы: Седина, Буденного, Володарского, Передовую, Восточно-Кругликовскую, 40-летия Победы, Дзержинского и Тургенева, а потом вернутся в исходное место по Кубанской набережной.

Участникам велоночи посоветовали взять с собой репелленты, воду и фонари.

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