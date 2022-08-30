В Горячем Ключе в последний день лета пройдет марафон «Горячий забег»
Общество
30.08.2022 09:32
Спортивное мероприятие начнется 31 августа в 18:00 в городском парке у озера.
Принять участие в марафоне «Горячий забег» может каждый желающий. Организаторы подготовили для участников мероприятия 8 тематических площадок, в том числе водную и медицинскую.
Гости марафона смогут посостязаться в арм-рестлинге, гиревом спорте и битве на подушках, а также сдать нормы ГТО, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.
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