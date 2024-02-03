В Краснодаре 3 февраля открылись 12 ярмарок выходного дня
В Краснодаре утром в первую субботу февраля ярмарки выходного дня открылись по 12 адресам.
Ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00 на улицах Архитектора Ишунина, Уральской, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской, Одесской, Восточно-Кругликовой, на Западном Обходе, проспекте Чекистов и пересечении улиц Длинной и Красноармейской.
Покупатели могут приобрести мясные и колбасные деликатесы, сырные и молочные изделия, сезонные овощи и фрукты, свежую выпечку и многое другое.
Реализовывать свой урожай на сельскохозяйственных ярмарках приезжают фермеры со всего Краснодарского края — для них создано около 1 тыс. торговых мест, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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