В Краснодаре 3 февраля открылись 12 ярмарок выходного дня

В Краснодаре утром в первую субботу февраля ярмарки выходного дня открылись по 12 адресам.

Ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00 на улицах Архитектора Ишунина, Уральской, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской, Одесской, Восточно-Кругликовой, на Западном Обходе, проспекте Чекистов и пересечении улиц Длинной и Красноармейской.

Покупатели могут приобрести мясные и колбасные деликатесы, сырные и молочные изделия, сезонные овощи и фрукты, свежую выпечку и многое другое.

Реализовывать свой урожай на сельскохозяйственных ярмарках приезжают фермеры со всего Краснодарского края — для них создано около 1 тыс. торговых мест, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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