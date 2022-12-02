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В Краснодаре 3 декабря пройдет финал второго сезона футбольной Медиалиги

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-3-dekabrya-projdet-final-vtorogo-sezona-futbolnoj-medialigi
Видео канала «Кубань 24»

В турнире участвуют команды блогеров с бывшими футболистами и артистами в составе. Битва за трофей состоится на арене «Краснодара-2», где проходили полуфиналы.

В первом полуфинале новичок лиги, команда «Родина Медиа» одолела коллектив «НаСпорте». За финалистов выступает рэпер T-Killah, а в качестве тренера выступает экс-игрок сборной России Андрей Каряка. Основное время закончилось вничью — 1:1, затем «Родина» победила 7:6 в серии буллиталити — это сочетание футбольных пенальти и хоккейных буллитов. Воспитанник «Кубани» Максим Швагирев помог команде пройти в финал.

«Надеюсь, что придет еще больше людей, чтобы стадион заполнился. Было бы еще круче. Сегодня много ребят пришли, с кем играл раньше. Родители тоже приехали, поэтому вообще круто», — сказал вратарь ФК «Родина Медиа» Максим Швагирев.

В финале новичок Медиалиги встретится с победителем первого сезона — командой 2Drots, которую тренирует чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов. «Родине» из-за удаления в решающем матче не поможет экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов. Финал начнется в 19:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре впервые прошли матчи футбольной Медиалиги.

Автор:
Максим Герасин
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