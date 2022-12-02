В Краснодаре 3 декабря ожидается ледяной дождь, мокрый снег и сильный ветер
Общество
02.12.2022 16:07
По прогнозу синоптиков, 3 декабря в краевой столице будет облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до +2…4 °С.
Ночью и утром ожидается дождь и ледяной дождь. Днем пройдет дождь с мокрым снегом.
Ветер восточный 6-11 м/с. Порывы достигнут скорости 12-14 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 3 декабря погода ухудшится практически по всей территории Краснодарского края. Это связано с надвигающимся атмосферным фронтом с западной Европы. В регионе ожидается снег, мороз и гололед. Температура воздуха в крае опустится на 6-8 °С.
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