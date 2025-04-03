В Краснодаре 3 апреля в час-пик из-за ДТП встали трамваи на улице Московской

Авария на улице Московской между Зиповской и Карякина произошла утром в четверг.

По словам очевидцев, автомобиль врезался в трамвай на перекресте. Официальной информации о ДТП пока нет.

В результате аварии на время остановилось движение трамваев № 5, 8, 15, 21, 22 в оба направления, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Движение общественного транспорта на Московской восстановили спустя 20 минут.

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Трамвайный маршрут № 4 от конечной остановки на улице Индустриальной отправится в 22:19, а из Комсомольского микрорайона — в 21:18. После 21:45 трамвай проследует из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка обычным маршрутом. После он отправится по Коммунаров и Колхозной до остановки «улица им. 40-летия Победы».