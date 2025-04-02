Движение двух трамвайных маршрутов изменится вечером 3 апреля в Краснодаре

Трамваи маршрутов №2 и №4 временно изменят схему движения вечером 3 апреля в связи с с заменой рельсошпальной решетки на улице Коммунаров.

Трамвай маршрута № 2 от конечной остановки улице Индустриальной отправится в 22:23, а от остановки на улице Декабристов — в 21:39.

Рейс в 21:59 от улицы Декабристов» проследует по улицам Коммунаров и Гоголя до железнодорожного вокзала Краснодар-1.

Трамвайный маршрут № 4 от конечной остановки на улице Индустриальной отправится в 22:19, а из Комсомольского микрорайона — в 21:18. После 21:45 трамвай проследует из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка обычным маршрутом. После он отправится по Коммунаров и Колхозной до остановки «улица им. 40-летия Победы», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробности о движении трамваев можно узнать по номеру (861) 262-51-15.

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