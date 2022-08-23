В Краснодаре 29 августа временно ограничат движение по улице Гоголя

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение транспорта по улице Гоголя перекроют на участке от Красноармейской до Красной с 6:00.

Это связано с проведением мероприятия для детей в Краснодарской филармонии им. Григория Пономаренко. Движение по улице Гоголя откроют после его завершения.

Перекрываемый квартал улицы Гоголя начнут освобождать от припаркованных автомобилей 28 августа с 22:00.

В связи с ограничением движения на дороге выставят необходимые знаки и ограждения. Жителей и гостей краевой столицы просят утром 29 августа планировать свои маршруты с учетом ограничений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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