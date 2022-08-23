В Краснодаре 27 августа временно ограничат движение на улице Пушкина

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение будет временно ограничено 27 августа в связи с проведением торжественной церемонии принятия присяги курсантами Краснодарского авиационного училища летчиков имени А. К. Серова.

Проезд ограничат на улице Пушкина на участке от улицы Рашпилевской до Красной — с 06:00 до окончания мероприятия.

Кроме того, с 22:00 25 августа до 8:00 26 августа освободят от припаркованного транспорта улицу Постовую от Захарова до Октябрьской, а также улицу Пушкина от Рашпилевской до Красной — с 22:00 26 августа до окончания мероприятия.

Для участников мероприятия организуют парковку — на время репетиции по улице Постовой от Захарова до Октябрьской — 26 августа с 06:00 до 08:00.

Во время мероприятия стоянка будет действовать с 06:00 до окончания мероприятия на улице Пушкина от Рашпилевской до Красной и на улице Постовой от Захарова до Октябрьской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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