В Краснодаре 27 августа временно ограничат движение на улице Пушкина
Движение будет временно ограничено 27 августа в связи с проведением торжественной церемонии принятия присяги курсантами Краснодарского авиационного училища летчиков имени А. К. Серова.
Проезд ограничат на улице Пушкина на участке от улицы Рашпилевской до Красной — с 06:00 до окончания мероприятия.
Кроме того, с 22:00 25 августа до 8:00 26 августа освободят от припаркованного транспорта улицу Постовую от Захарова до Октябрьской, а также улицу Пушкина от Рашпилевской до Красной — с 22:00 26 августа до окончания мероприятия.
Для участников мероприятия организуют парковку — на время репетиции по улице Постовой от Захарова до Октябрьской — 26 августа с 06:00 до 08:00.
Во время мероприятия стоянка будет действовать с 06:00 до окончания мероприятия на улице Пушкина от Рашпилевской до Красной и на улице Постовой от Захарова до Октябрьской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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