В Краснодаре 28 сентября пройдет траурная акция в память о погибших в школе Ижевска
Общество
27.09.2022 20:18
Весь день 28 сентября жители могут оставить игрушки и цветы у подножия Поклонного креста возле собора Александра Невского в столице Кубани.
В 19:00 здесь зажгут свечи и объявят минуту молчания в память о погибших во время стрельбы в школе Ижевска.
Власти Удмуртии с 26 по 29 сентября объявили траур по погибшим в результате стрельбы в школе Ижевска. По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Пострадали 24 человека, сообщает пресс-служба Краснодара в Telegram-канале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Ижевске.
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