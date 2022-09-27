Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре 28 сентября пройдет траурная акция в память о погибших в школе Ижевска

Общество
27.09.2022 20:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-28-sentyabrya-projdet-traurnaya-aktsiya-v-pamyat-o-pogibshih-v-shkole-izhevska
В Краснодаре 28 сентября пройдет траурная акция в память о погибших в школе Ижевска
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Весь день 28 сентября жители могут оставить игрушки и цветы у подножия Поклонного креста возле собора Александра Невского в столице Кубани.

В 19:00 здесь зажгут свечи и объявят минуту молчания в память о погибших во время стрельбы в школе Ижевска.

Власти Удмуртии с 26 по 29 сентября объявили траур по погибшим в результате стрельбы в школе Ижевска. По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Пострадали 24 человека, сообщает пресс-служба Краснодара в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Ижевске.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
  2. Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
  3. В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
  6. Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях