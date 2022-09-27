В Краснодаре 28 сентября пройдет траурная акция в память о погибших в школе Ижевска

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Весь день 28 сентября жители могут оставить игрушки и цветы у подножия Поклонного креста возле собора Александра Невского в столице Кубани.

В 19:00 здесь зажгут свечи и объявят минуту молчания в память о погибших во время стрельбы в школе Ижевска.

Власти Удмуртии с 26 по 29 сентября объявили траур по погибшим в результате стрельбы в школе Ижевска. По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Пострадали 24 человека, сообщает пресс-служба Краснодара в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Ижевске.