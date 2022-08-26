В Краснодаре 28 и 29 августа пройдут бесплатные уроки по безопасному вождению электросамокатов
Общество
26.08.2022 16:47
Обучающие занятия по безопасному вождению пройдут в сквере Дружбы народов, расположенном на пересечении улиц Мира и Октябрьской с 14:00 до 20:00.
На уроках жителям Краснодара расскажут, как обеспечить безопасность для себя и окружающих во время поездки на электросамокате. В занятиях примут участие эксперты и сотрудники ГИБДД.
Все желающие могут бесплатно принять участие в уроках по безопасному вождению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса кикшеринга Urent.
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