В Краснодаре 28 и 29 августа пройдут бесплатные уроки по безопасному вождению электросамокатов

Фото пресс-службы сервиса кикшеринга Urent

Обучающие занятия по безопасному вождению пройдут в сквере Дружбы народов, расположенном на пересечении улиц Мира и Октябрьской с 14:00 до 20:00.

На уроках жителям Краснодара расскажут, как обеспечить безопасность для себя и окружающих во время поездки на электросамокате. В занятиях примут участие эксперты и сотрудники ГИБДД.

Все желающие могут бесплатно принять участие в уроках по безопасному вождению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса кикшеринга Urent.

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