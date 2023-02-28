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В Краснодаре 28 февраля ожидается до +18 °С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-28-fevralya-ozhidaetsya-do-18-s
В Краснодаре 28 февраля ожидается до +18 °С
Фото jplenio, pixabay.com

О приходе весенней погоды в южные регионы России сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на юге России в ближайшие дни ожидается теплая погода, температура воздуха будет выше нормы.

«В Ростовской области, Краснодарском крае, Адыгее, Ставрополье и других регионах температура будет выше нормы на 6-9 градусов. В Краснодаре, например, во вторник температура будет повышаться до 17-18 градусов тепла, в Сочи — до 16-17 градусов тепла», — сказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра добавил, что к концу недели температура начнет постепенно понижаться. В Краснодаре 2 марта похолодает ниже 10 градусов. В Сочи ожидается 11-15 градусов тепла до конца недели, сообщает ТАСС.

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