В Краснодаре 28 февраля ожидается до +18 °С
Общество
28.02.2023 07:35
О приходе весенней погоды в южные регионы России сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на юге России в ближайшие дни ожидается теплая погода, температура воздуха будет выше нормы.
«В Ростовской области, Краснодарском крае, Адыгее, Ставрополье и других регионах температура будет выше нормы на 6-9 градусов. В Краснодаре, например, во вторник температура будет повышаться до 17-18 градусов тепла, в Сочи — до 16-17 градусов тепла», — сказал Вильфанд.
Глава Гидрометцентра добавил, что к концу недели температура начнет постепенно понижаться. В Краснодаре 2 марта похолодает ниже 10 градусов. В Сочи ожидается 11-15 градусов тепла до конца недели, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодаре 27 февраля зафиксировали новый температурный рекорд +22,6 °С.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
- От «Магнита» требуют заплатить почти 350 тыс. рублей за использование популярных песен в торговых залах
- СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева
- В Адыгее во время взрыва газового баллона в частном доме пострадала пенсионерка
- В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер