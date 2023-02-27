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Новый температурный рекорд в Краснодаре: днем 27 февраля потеплело до +22,2 °С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-temperaturnyj-rekord-v-krasnodare-dnem-27-fevralya-poteplelo-do-22-2-s
Новый температурный рекорд в Краснодаре: днем 27 февраля потеплело до +22,2 °С
Фото jplenio, pixabay.com

Прежний рекорд, по сообщению синоптиков краевого Гидрометцентра, был зафиксирован в 1995 году. Тогда столбики термометров показали +21,1 °С.

Специалисты краевого Гидрометцентра сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что сегодня в Краснодаре воздух прогрелся до +22,2 °С. Потепление фиксировалось и в целом по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на этой неделе на Кубани ожидается небольшой дождь, дождь с мокрым снегом. Кроме того, прогнозируют туманы и гололед ночью и утром и похолодание на 5-10 °С.

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