Новый температурный рекорд в Краснодаре: днем 27 февраля потеплело до +22,2 °С
Общество
27.02.2023 16:51
Прежний рекорд, по сообщению синоптиков краевого Гидрометцентра, был зафиксирован в 1995 году. Тогда столбики термометров показали +21,1 °С.
Специалисты краевого Гидрометцентра сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что сегодня в Краснодаре воздух прогрелся до +22,2 °С. Потепление фиксировалось и в целом по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на этой неделе на Кубани ожидается небольшой дождь, дождь с мокрым снегом. Кроме того, прогнозируют туманы и гололед ночью и утром и похолодание на 5-10 °С.
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