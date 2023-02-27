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До +22 °С повысили оптимизм температурного прогноза на понедельник синоптики Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-22-s-povysili-optimizm-temperaturnogo-prognoza-na-ponedelnik-sinoptiki-krasnodarskogo-kraya
До +22 °С повысили оптимизм температурного прогноза на понедельник синоптики Краснодарского края
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть южной четверти 4–9 м/с, местами с порывами до 13 м/с. На Черноморском побережье порывы будут достигать 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха составит +6…11 °С, в восточной половине края — +4…-1 °С. Днем воздух прогреется до +15…20 °С, на Азовском побережье столбики термометров поднимутся до +8…13 °С. В южной половине края потеплеет до +22 °С.

В горах ночью 0…-5 °С, днем — +4…9 °С. На Черноморском побережье днем потеплеет до +11…+16 °С.

Однако уже на этой неделе на Кубани местами пройдет небольшой дождь, дождь с мокрым снегом. Также ожидаются туманы и гололед ночью и утром, а также похолодание на 5-10 °С.

В Краснодаре днем 27 февраля столбики термометров поднимутся до +21 °С. Ветер будет дуть южной четверти 4–9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», активный циклон развернет воздушные потоки над краем в южные румбы. Это вызовет местами небольшие дожди и даст старт крупной волне тепла.

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