Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

До +20 °С потеплеет на Кубани в начале недели

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-20-s-potepleet-na-kubani-v-nachale-nedeli
До +20 °С потеплеет на Кубани в начале недели
Фото pxhere.com

По прогнозам синоптиков, активный циклон развернет воздушные потоки над краем в южные румбы.

Это вызовет местами небольшие дожди и даст старт крупной волне тепла. На территории края 25 февраля потеплеет до +10…+15 °С. В воскресенье, 26 февраля тепловая волна усилится, температура вырастет на 6–8 °С.

Потепление выйдет на пик в понедельник, 27 февраля — тогда температура воздуха вырастет до +15…20 °С. Осадков не ожидается, но будет дуть порывистый ветер.

Похолодание на Кубани ожидается 1 марта — на территории края пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров опустятся до +5…+10 °С, сообщает центр погоды «Фобос».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», солнечная погода придет в Краснодарский край к выходным.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров
Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
В Сочи во время пожара в гаражном кооперативе погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка
В Сочи во время пожара в гаражном кооперативе погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. Второй этап благоустройства парка в станице Калининской завершат в 2023 году
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  5. В Краснодарском крае с начала года во время пожаров погибли 49 человек
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях