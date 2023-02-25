До +20 °С потеплеет на Кубани в начале недели

По прогнозам синоптиков, активный циклон развернет воздушные потоки над краем в южные румбы.

Это вызовет местами небольшие дожди и даст старт крупной волне тепла. На территории края 25 февраля потеплеет до +10…+15 °С. В воскресенье, 26 февраля тепловая волна усилится, температура вырастет на 6–8 °С.

Потепление выйдет на пик в понедельник, 27 февраля — тогда температура воздуха вырастет до +15…20 °С. Осадков не ожидается, но будет дуть порывистый ветер.

Похолодание на Кубани ожидается 1 марта — на территории края пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров опустятся до +5…+10 °С, сообщает центр погоды «Фобос».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», солнечная погода придет в Краснодарский край к выходным.