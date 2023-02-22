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Курс на потепление: солнечная погода придет в Краснодарский край к выходным

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurs-na-poteplenie-solnechnaya-pogoda-pridet-v-krasnodarskij-kraj-k-vyhodnym
Курс на потепление: солнечная погода придет в Краснодарский край к выходным
Фото jplenio, pixabay.com

Антициклон, движущийся с территории европейской части России, принесет в Краснодарский край потепление к концу недели. Синоптики обещают, что солнечная погода продержится долго.

Об этом 22 февраля сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Погода на предстоящих выходных днях на юге России будет радовать солнцем и теплом, и она уже взяла курс на улучшение. В среду еще много дождей, ветер, в горах — снегопады. Но это последний аккорд ненастья, которое наблюдалось в последнее время. Осадки сохранятся и предстоящей ночью, но на смену циклону идет антициклон. Он спускается из европейской части России и обоснуется на юге на достаточно продолжительное время. Учитывая, что уже конец февраля, солнце достаточно высоко, температура воздуха будет резко нарастать, особенно на Черноморском побережье», — сказала Котилевская.

По прогнозам синоптиков, погода на Черноморском побережье улучшится уже 23 февраля. В Сочи прекратятся осадки, но ночи по-прежнему будут морозными. Однако воздух быстро прогреется и уже к выходным дневная температура достигнет 13°C — 16°C. Отмечается, что комфортная погода установится на курорте и для любителей горнолыжного отдыха. Однако отмечается, что из-за большого количества выпавшего снега и перепадов температур ситуация с лавиноопасностью останется достаточно сложной.

«Передвигаться в горах можно будет только по разрешенным территориям, избегая лавиноопасных участков», — цитирует Котилевскую ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае продолжают действовать 3 штормовых предупреждения.

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