В Краснодаре 27 ноября пройдет заключительный праздник акции «Белый цветок»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Цель благотворительной акции — помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и тяжелобольным.

На территории Свято-Екатерининского кафедрального собора на улице Коммунаров с 10:00 будет работать благотворительная ярмарка. Свои товары представят мастера декоративно-прикладного искусства, фермеры. Также пройдут различные мастер-классы. Собранные средства направят на поддержку и помощь семьям, в которых растут тяжелобольные дети.

Концерт с участием светских и церковных коллективов в 12:00 откроет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Для всех желающих в 10:30, 11:30, 12:30 и 13:30 организуют мастер-классы по первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других угрозах жизни и здоровью. Занятия проведет инструктор Территориального центра медицины катастроф.

Читайте также: в Краснодарском крае стартовала благотворительная акция «ДоброЕлка».