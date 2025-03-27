В Краснодаре 27 марта свет планово отключат по 62 адресам
Общество
27.03.2025 07:30
Ночью и утром в четверг в связи с плановыми работами на сетях на 15 улицах краевой столицы отключат электроснабжение.
Так, с 09:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:
- Северная, 269/3, 285\1, 299, 354, 356, 358, 360, 366, 368, 370, 372
- Красноармейская, 115, 124, 131/1, 134, 135, 136, 140
- Красная, 158, 158/1, 160, 162
- Тургенева, 18, 23, 28, 29
- Карла Маркса, 28/1
- Головатого, 215, 317
- Калинина, 233, 235
- Звездный пер., 21, 35
- Головатого, 317, 319
- Аэродромная, 2/1
- Коммунаров, 177
С 00:00 до 20:00 света не будет в домах по адресам:
- Новороссийская, 3/1, 3/7, 3/11, 9/3, 11, 27, 31, 140, 154, 210, 210/2, 220, 220/А, 216, 226, 232, 232/1
- Уральская, 77, 98/3, 104, 106
- Меланжевая, 6, 6/а, 6/1
- Селезнева, 16
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861) 255-45-66, а также номеру горячей линии ООО «Актон» 8 (800) 777-07-31, сообщает ЕДДС Краснодара.
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