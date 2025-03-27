В Краснодаре 27 марта свет планово отключат по 62 адресам

Ночью и утром в четверг в связи с плановыми работами на сетях на 15 улицах краевой столицы отключат электроснабжение.

Так, с 09:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:

Северная, 269/3, 285\1, 299, 354, 356, 358, 360, 366, 368, 370, 372

Красноармейская, 115, 124, 131/1, 134, 135, 136, 140

Красная, 158, 158/1, 160, 162

Тургенева, 18, 23, 28, 29

Карла Маркса, 28/1

Головатого, 215, 317

Калинина, 233, 235

Звездный пер., 21, 35

Головатого, 317, 319

Аэродромная, 2/1

Коммунаров, 177

С 00:00 до 20:00 света не будет в домах по адресам:

Новороссийская, 3/1, 3/7, 3/11, 9/3, 11, 27, 31, 140, 154, 210, 210/2, 220, 220/А, 216, 226, 232, 232/1

Уральская, 77, 98/3, 104, 106

Меланжевая, 6, 6/а, 6/1

Селезнева, 16

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861) 255-45-66, а также номеру горячей линии ООО «Актон» 8 (800) 777-07-31, сообщает ЕДДС Краснодара.

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