Более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 26 марта из-за плановых работ

В среду утром на нескольких десятках улиц краевой столицы отключат электроснабжение в связи с плановыми работами на сетях.

С 8:00 до 17:00 свет на будет по адресам:

Вишневая, 72

СТ «Прогресс»

СТ «Лекраспромовец»

СТ «Витаминовец»

Полевая, 1

С 13:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:

Бородина, 21

Новгородская, 16

Дунайская, 48-54/1

Дунайский 1 пр., 4-10

Дунайский 2 пр., 1-9

Волжская 61-71

Бородина 28-46, 35-45

Уральская 17, 25-37, 56

Ковалева, 8, 14, 18, 18/1

Яна Полуяна, 16-22

Айвазовского, 50

Айвазовского 1 пр., 19-37, 30-40, 20-28

Айвазовского 2 пр., 23-25

Свободная, 51

С 9:00 до 17:00 будет электричества не будет по адресам:

Чекистов пр., 8/3, 10

Заводская, 4, 12-14, 18-18

Южная, 15-17, 12-18

Песчаная, 5, 9, 31, 14-18

Индустриальная, 52-62

Станкостроительная, 11, 17-19

Станичная, 14/1

Кирова, 2-26, 1-3

Кировский пер., 1-11, 2-16

Почтовая, 25-39

Почтовый пер., 3-9, 2-14

Трамвайная, 74

Бершанской. 1, 12-38

Мачуги, 9

Светлая, 15-27

Гагарина, 18-20

Генеральная, 1-17, 2-16

Лавриненко, 2-24, 24/1, 1-23

60 лет Победы, 1-13

Мостовая, 1-9, 2-10

Водоводная, 2-24, 21

Живило, 2-10, 1-9

Кристальная, 2-20, 1-19

Борового Николая, 4

Степная, 1-15, 2-12

Венская, 16-18, 1-13

Алая, 7-11

Венский пр., 1-7, 14-16

Беринга, 2-24, 3-23

Ришельевская, 2-8, 1-9

Батумская, 1-21

1 Мая, 101-167, 186-226, 232

Старокубанская, 19-77, 13-15

Свободная, 51, 81-83, 82

Айвазовского, 50

Айвазовского 1 пр., 19-37, 30-40, 20-28

Айвазовского 2 пр., 25-25,23-23;

Карасунская, 109-133, 112-140

Передовая, 41-73, 60-78

Янковского, 44

Щорса, 50, 50/3

Щорса 1 пр., 2-10

Щорса 2 пр., 2-14, 1-21

Вологодская, 1, 5

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861) 255-45-66, а также номеру горячей линии ООО «Актон» 8 (800) 777-07-31, сообщает ЕДДС Краснодара.

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