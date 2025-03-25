Более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 26 марта из-за плановых работ
Общество
25.03.2025 21:41
В среду утром на нескольких десятках улиц краевой столицы отключат электроснабжение в связи с плановыми работами на сетях.
С 8:00 до 17:00 свет на будет по адресам:
- Вишневая, 72
- СТ «Прогресс»
- СТ «Лекраспромовец»
- СТ «Витаминовец»
- Полевая, 1
С 13:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:
- Бородина, 21
- Новгородская, 16
- Дунайская, 48-54/1
- Дунайский 1 пр., 4-10
- Дунайский 2 пр., 1-9
- Волжская 61-71
- Бородина 28-46, 35-45
- Уральская 17, 25-37, 56
- Ковалева, 8, 14, 18, 18/1
- Яна Полуяна, 16-22
- Айвазовского, 50
- Айвазовского 1 пр., 19-37, 30-40, 20-28
- Айвазовского 2 пр., 23-25
- Свободная, 51
С 9:00 до 17:00 будет электричества не будет по адресам:
- Чекистов пр., 8/3, 10
- Заводская, 4, 12-14, 18-18
- Южная, 15-17, 12-18
- Песчаная, 5, 9, 31, 14-18
- Индустриальная, 52-62
- Станкостроительная, 11, 17-19
- Станичная, 14/1
- Кирова, 2-26, 1-3
- Кировский пер., 1-11, 2-16
- Почтовая, 25-39
- Почтовый пер., 3-9, 2-14
- Трамвайная, 74
- Бершанской. 1, 12-38
- Мачуги, 9
- Светлая, 15-27
- Гагарина, 18-20
- Генеральная, 1-17, 2-16
- Лавриненко, 2-24, 24/1, 1-23
- 60 лет Победы, 1-13
- Мостовая, 1-9, 2-10
- Водоводная, 2-24, 21
- Живило, 2-10, 1-9
- Кристальная, 2-20, 1-19
- Борового Николая, 4
- Степная, 1-15, 2-12
- Венская, 16-18, 1-13
- Алая, 7-11
- Венский пр., 1-7, 14-16
- Беринга, 2-24, 3-23
- Ришельевская, 2-8, 1-9
- Батумская, 1-21
- 1 Мая, 101-167, 186-226, 232
- Старокубанская, 19-77, 13-15
- Свободная, 51, 81-83, 82
- Айвазовского, 50
- Айвазовского 1 пр., 19-37, 30-40, 20-28
- Айвазовского 2 пр., 25-25,23-23;
- Карасунская, 109-133, 112-140
- Передовая, 41-73, 60-78
- Янковского, 44
- Щорса, 50, 50/3
- Щорса 1 пр., 2-10
- Щорса 2 пр., 2-14, 1-21
- Вологодская, 1, 5
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861) 255-45-66, а также номеру горячей линии ООО «Актон» 8 (800) 777-07-31, сообщает ЕДДС Краснодара.
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