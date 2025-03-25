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Более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 26 марта из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-60-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-26-marta-iz-za-planovyh-rabot
Более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 26 марта из-за плановых работ
Фото unsplash.com

В среду утром на нескольких десятках улиц краевой столицы отключат электроснабжение в связи с плановыми работами на сетях.

С 8:00 до 17:00 свет на будет по адресам:

  • Вишневая, 72
  • СТ «Прогресс»
  • СТ «Лекраспромовец»
  • СТ «Витаминовец»
  • Полевая, 1

С 13:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:

  • Бородина, 21
  • Новгородская, 16
  • Дунайская, 48-54/1
  • Дунайский 1 пр., 4-10
  • Дунайский 2 пр., 1-9
  • Волжская 61-71
  • Бородина 28-46, 35-45
  • Уральская 17, 25-37, 56
  • Ковалева, 8, 14, 18, 18/1
  • Яна Полуяна, 16-22
  • Айвазовского, 50
  • Айвазовского 1 пр., 19-37, 30-40, 20-28
  • Айвазовского 2 пр., 23-25
  • Свободная, 51

С 9:00 до 17:00 будет электричества не будет по адресам:

  • Чекистов пр., 8/3, 10
  • Заводская, 4, 12-14, 18-18
  • Южная, 15-17, 12-18
  • Песчаная, 5, 9, 31, 14-18
  • Индустриальная, 52-62
  • Станкостроительная, 11, 17-19
  • Станичная, 14/1
  • Кирова, 2-26, 1-3
  • Кировский пер., 1-11, 2-16
  • Почтовая, 25-39
  • Почтовый пер., 3-9, 2-14
  • Трамвайная, 74
  • Бершанской. 1, 12-38
  • Мачуги, 9
  • Светлая, 15-27
  • Гагарина, 18-20
  • Генеральная, 1-17, 2-16
  • Лавриненко, 2-24, 24/1, 1-23
  • 60 лет Победы, 1-13
  • Мостовая, 1-9, 2-10
  • Водоводная, 2-24, 21
  • Живило, 2-10, 1-9
  • Кристальная, 2-20, 1-19
  • Борового Николая, 4
  • Степная, 1-15, 2-12
  • Венская, 16-18, 1-13
  • Алая, 7-11
  • Венский пр., 1-7, 14-16
  • Беринга, 2-24, 3-23
  • Ришельевская, 2-8, 1-9
  • Батумская, 1-21
  • 1 Мая, 101-167, 186-226, 232
  • Старокубанская, 19-77, 13-15
  • Свободная, 51, 81-83, 82
  • Айвазовского, 50
  • Айвазовского 1 пр., 19-37, 30-40, 20-28
  • Айвазовского 2 пр., 25-25,23-23;
  • Карасунская, 109-133, 112-140
  • Передовая, 41-73, 60-78
  • Янковского, 44
  • Щорса, 50, 50/3
  • Щорса 1 пр., 2-10
  • Щорса 2 пр., 2-14, 1-21
  • Вологодская, 1, 5

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861) 255-45-66, а также номеру горячей линии ООО «Актон» 8 (800) 777-07-31, сообщает ЕДДС Краснодара.

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