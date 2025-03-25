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Более 40 улиц Краснодара останутся без света 25 марта из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-40-ulits-krasnodara-ostanutsya-bez-sveta-25-marta-iz-za-planovyh-rabot
Более 40 улиц Краснодара останутся без света 25 марта из-за плановых работ
Фото unsplash.com

Во вторник утром в разных районах краевого центра ограничат подачу электроэнергии из-за плановых работ на сетях.

Так, 25 марта с 09:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

  • Целиноградская, 1, 2/1, 4, 4/2, 6, 6/а, 6/г, 6/1, 12, 14, 14/1, 15, 20/1, 22/1, 24/1, 32/2;
  • Археолога Веселовского, 3, 9, 22, 31/4, 31/7, 42, 47;
  • Профессора Рудакова, 3, 7/6, 7/19, 17/6, 34;
  • Калинина, 331, 333, 466/17;
  • Ейское шоссе, 1, 2, 7/21, 17/16;
  • Декоративная, 1/а , 1/3, 8, 8/1;
  • 1-я Гвардейская, 7/8, 7/36, 7/37;
  • Новосельская, 11, 13, 18, 84;
  • Благоева, 9, 13, 13/2, 24/1, 40;
  • 2-я Целиноградская, 1/2, 38;
  • Северная, 324, 326;
  • Октябрьская, 177/1, 179;
  • Буденного, 129;
  • Трудовой Славы, 19/2;
  • Березовая, 2/1;
  • Гусника, 15, 17/5, 20;
  • Вишневая, 72;
  • Дивная, 1, 45;
  • 9-я Тихая, ДНТ «Магистраль» ;
  • 8-я Тихая, 3;
  • Полевая, 1;
  • Бургасская, 20;
  • Айвазовского, 53, 94;
  • 1-й пр-д Айвазовского, 18/4, 19, 20, 30;
  • Садовая, 47, 49;
  • Стасова, 95/2, 99;
  • Свободная, 38, 51;
  • 70 лет Октября, 4;
  • Безуленко, 1;
  • Гидростроителей, 40
  • 1-й пр-д Чернышевского, 16;
  • Первомайская, 36, 38, 45, 55;
  • Достоевского, 40;
  • Апрельская, 51;
  • Чернышева, 48;
  • Комарова, 8, 17, 26/1;
  • Горького, 138, 165;
  • Леваневского, 75 ;
  • Воронежская, 41/2, 100;
  • мкр-н Витокомбинат, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
  • п. Березовый, 17/4, 17/13, 7/15, 7/37, 19, 30/10.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» —«Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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