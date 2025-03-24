Более 20 улиц в Краснодаре остались без света 24 марта из-за аварии на сетях
Общество
24.03.2025 10:18
Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло в понедельник из-за аварии на линии 6-10 кВ.
В результате оказались обесточены ПС «ПШ-301» и 35 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц:
- Уральская;
- Сормовская;
- Тюляева;
- Бершанской;
- Демченко;
- Карасунская;
- Комсомольская;
- Монтажников;
- Монтажная;
- Продольная;
- Просторная;
- Ремесленная;
- Симферопольская;
- Станочная;
- 2-я Заречная;
- 1-й Монтажный пр.;
- 2-й Монтажный пр.;
- Бородинская и другие.
На месте работает аварийная бригада. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 24 марта из-за плановых работ. Утром в понедельник на нескольких десятках улиц в краевой столице прекратят подачу электроснабжения в связи с плановыми работами на сетях.