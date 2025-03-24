Более 20 улиц в Краснодаре остались без света 24 марта из-за аварии на сетях

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло в понедельник из-за аварии на линии 6-10 кВ.

В результате оказались обесточены ПС «ПШ-301» и 35 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц:

Уральская;

Сормовская;

Тюляева;

Бершанской;

Демченко;

Карасунская;

Комсомольская;

Монтажников;

Монтажная;

Продольная;

Просторная;

Ремесленная;

Симферопольская;

Станочная;

2-я Заречная;

1-й Монтажный пр.;

2-й Монтажный пр.;

Бородинская и другие.

На месте работает аварийная бригада. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 24 марта из-за плановых работ. Утром в понедельник на нескольких десятках улиц в краевой столице прекратят подачу электроснабжения в связи с плановыми работами на сетях.

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