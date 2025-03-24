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Более 20 улиц в Краснодаре остались без света 24 марта из-за аварии на сетях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-24-marta-iz-za-avarii-na-setyah
Более 20 улиц в Краснодаре остались без света 24 марта из-за аварии на сетях
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло в понедельник из-за аварии на линии 6-10 кВ.

В результате оказались обесточены ПС «ПШ-301» и 35 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц:

  • Уральская;
  • Сормовская;
  • Тюляева;
  • Бершанской;
  • Демченко;
  • Карасунская;
  • Комсомольская;
  • Монтажников;
  • Монтажная;
  • Продольная;
  • Просторная;
  • Ремесленная;
  • Симферопольская;
  • Станочная;
  • 2-я Заречная;
  • 1-й Монтажный пр.;
  • 2-й Монтажный пр.;
  • Бородинская и другие.

На месте работает аварийная бригада. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть»  по телефону: 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 24 марта из-за плановых работ. Утром в понедельник на нескольких десятках улиц в краевой столице прекратят подачу электроснабжения в связи с плановыми работами на сетях.

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