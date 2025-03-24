Более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 24 марта из-за плановых работ
Общество
24.03.2025 07:50
Утром в понедельник на нескольких десятках улиц краевой столицы прекратят подачу электроснабжения в связи с плановыми работами на сетях.
С 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:
- Северная, 324/Б, 326;
- Октябрьская, 167-175, 170, 177/1, 172-174, 179;
- Буденного, 129, 136-142;
- Головатого, 292, 295;
- Индустриальная, 20-24, 30-50, 49-61, 65-99;
- 3-й Нефтезаводской пр-д, 5;
- Южный пр-д, 5;
- Южная, 18, 24, 26, 28;
- Тимирязева, 33;
- Рабочая, 2-10;
- Тульская, 33, 48, 64;
- пр-д Тимирязева, 1-5, 2-20;
- Тимирязева, 12-14, 31-39, 43-55;
- Алма-Атинская, 102, 129-131, 141, 155, 185, 191;
- Калинина, 13, 124-134, 132/1, 134/1, 134/2, 331, 333, 337;
- Мичурина, 2-14, 3-25, 24-44, 27-53;
- Тульская, 31, 50, 54-64;
- 2-я Линия, 24-26, 27, 31-43, 30-34;
- Рабочая, 1-21, 12-46;
- Селезнева, 98, 203/а, 223, 244, 236, 246, 248;
- Кирова, 7, 7/2;
- Мачуги, 9, 19/1, 41;
- Учительская, 6-10;
- Почетная, 24-32;
- Дружная, 5-21;
- Святоникольская, 42-44;
- Трамвайная, 1/1, 3/1, 74;
- Кировский переулок, 1-11, 2-16;
- Почтовый переулок, 2-14, 3-9;
- Кирова, 1-3, 2-26;
- Почтовая, 25-39;
- 1-й пр-д Чернышевского, 16;
- Первомайская, 38, 45, 55;
- 1-й пр-д Красных Зорь, 37-45, 38-38;
- 2-й пр-д Достоевского, 1-9, 2-8;
- Достоевского, 24-42;
- Жуковского, 7-31, 8-34;
- Первомайская, 38-60, 41-69;
- 2-й Первомайский пр-д, 19-31, 26-44;
- Степная, 2/1, 1-15, 2-12;
- Венская, 1-13, 16-18;
- Алая, 7-11;
- Венский пер., 1-7, 14-16;
- Большевистская, 1-35, 2-40;
- Ленинский пер., 6, 8/1;
- Российская, 596;
- Красная, 1, 3, 2-10, 11, 12;
- Адыгейская Набережная, 79-119;
- Вишняковой, 22-58, 23-49;
- Стасова, 89-115;
- Садовая, 47;
- Димитрова, 102;
- Свободная, 2-66, 3-49;
- Ставропольская, 230, 232а;
- Айвазовского, 53, 110, 110/1, 110/2;
- Головатого, 344-358, 351-359;
- Кузнечная, 37;
- Седина, 150-162;
- Бершанской, 1, 12-38, 70, 70/а, 70/б, 72/1, 79/2;
- Митинская, 15, 17, 21;
- 1-й Сахалинский пр-д, 1;
- Ленинский переулок, 14.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861) 255-45-66, а также номеру горячей линии ООО «Актон» 8 (800) 777-07-31, сообщает ЕДДС Краснодара.
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