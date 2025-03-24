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Более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 24 марта из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-60-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-24-marta-iz-za-planovyh-rabot
Более 60 улиц в Краснодаре останутся без света 24 марта из-за плановых работ
Фото unsplash.com

Утром в понедельник на нескольких десятках улиц краевой столицы прекратят подачу электроснабжения в связи с плановыми работами на сетях.

С 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

  • Северная, 324/Б, 326;
  • Октябрьская, 167-175, 170, 177/1, 172-174, 179;
  • Буденного, 129, 136-142;
  • Головатого, 292, 295;
  • Индустриальная, 20-24, 30-50, 49-61, 65-99;
  • 3-й Нефтезаводской пр-д, 5;
  • Южный пр-д, 5;
  • Южная, 18, 24, 26, 28;
  • Тимирязева, 33;
  • Рабочая, 2-10;
  • Тульская, 33, 48, 64;
  • пр-д Тимирязева, 1-5, 2-20;
  • Тимирязева, 12-14, 31-39, 43-55;
  • Алма-Атинская, 102, 129-131, 141, 155, 185, 191;
  • Калинина, 13, 124-134, 132/1, 134/1, 134/2, 331, 333, 337;
  • Мичурина, 2-14, 3-25, 24-44, 27-53;
  • Тульская, 31, 50, 54-64;
  • 2-я Линия, 24-26, 27, 31-43, 30-34;
  • Рабочая, 1-21, 12-46;
  • Селезнева, 98, 203/а, 223, 244, 236, 246, 248;
  • Кирова, 7, 7/2;
  • Мачуги, 9, 19/1, 41;
  • Учительская, 6-10;
  • Почетная, 24-32;
  • Дружная, 5-21;
  • Святоникольская, 42-44;
  • Трамвайная, 1/1, 3/1, 74;
  • Кировский переулок, 1-11, 2-16;
  • Почтовый переулок, 2-14, 3-9;
  • Кирова, 1-3, 2-26;
  • Почтовая, 25-39;
  • 1-й пр-д Чернышевского, 16;
  • Первомайская, 38, 45, 55;
  • 1-й пр-д Красных Зорь, 37-45, 38-38;
  • 2-й пр-д Достоевского, 1-9, 2-8;
  • Достоевского, 24-42;
  • Жуковского, 7-31, 8-34;
  • Первомайская, 38-60, 41-69;
  • 2-й Первомайский пр-д, 19-31, 26-44;
  • Степная, 2/1, 1-15, 2-12;
  • Венская, 1-13, 16-18;
  • Алая, 7-11;
  • Венский пер., 1-7, 14-16;
  • Большевистская, 1-35, 2-40;
  • Ленинский пер., 6, 8/1;
  • Российская, 596;
  • Красная, 1, 3, 2-10, 11, 12;
  • Адыгейская Набережная, 79-119;
  • Вишняковой, 22-58, 23-49;
  • Стасова, 89-115;
  • Садовая, 47;
  • Димитрова, 102;
  • Свободная, 2-66, 3-49;
  • Ставропольская, 230, 232а;
  • Айвазовского, 53, 110, 110/1, 110/2;
  • Головатого, 344-358, 351-359;
  • Кузнечная, 37;
  • Седина, 150-162;
  • Бершанской, 1, 12-38, 70, 70/а, 70/б, 72/1, 79/2;
  • Митинская, 15, 17, 21;
  • 1-й Сахалинский пр-д, 1;
  • Ленинский переулок, 14.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861) 255-45-66, а также номеру горячей линии ООО «Актон» 8 (800) 777-07-31, сообщает ЕДДС Краснодара.

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