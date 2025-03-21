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Более 20 улиц остались без света 21 марта в Прикубанском округе Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-ostalis-bez-sveta-21-marta-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Более 20 улиц остались без света 21 марта в Прикубанском округе Краснодара
Фото unsplash.com

Отключение электроэнергии в пятницу вечером произошло из-за повреждения на линии.

В связи с аварийной ситуацией обесточили ПС «ВК-12» и 33 трансформаторные подстанции. В результате без света 21 марта остались жители более 20 улиц в Прикубанском округе Краснодара.

Электроэнергии нет на улицах:

  • 9-я Тихая;
  • Грушовая;
  • Персиковая;
  • Чернышева;
  • Целиноградская;
  • Раздельная;
  • Пионовая;
  • Ростовское шоссе;
  • 3-я Трудовая;
  • Железнодорожная;
  • 5-я Дорожная;
  • 9-я Тихая;
  • Деповская;
  • Депутатская;
  • Кубанская;
  • Ромашковая;
  • Сквозная;
  • Спокойная;
  • Дорожная;
  • 1-я Тихая;
  • 2-я Дорожная;
  • Ейское шоссе.

На месте работает аварийная бригада, сообщает МЦУ Краснодара.

Читайте также: почти 30 трансформаторных подстанций отключились из-за аварии в Краснодаре. Об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе ЕДДС Краснодара сообщила 16 марта в 14:11. Из-за повреждения опоры на пересечении улицы Красной в станице Старокорсунской и автодороги Краснодар — Кропоткин отключились ПС «СК-11» и 27 трансформаторных подстанций.

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