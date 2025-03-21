Более 20 улиц остались без света 21 марта в Прикубанском округе Краснодара
Отключение электроэнергии в пятницу вечером произошло из-за повреждения на линии.
В связи с аварийной ситуацией обесточили ПС «ВК-12» и 33 трансформаторные подстанции. В результате без света 21 марта остались жители более 20 улиц в Прикубанском округе Краснодара.
Электроэнергии нет на улицах:
- 9-я Тихая;
- Грушовая;
- Персиковая;
- Чернышева;
- Целиноградская;
- Раздельная;
- Пионовая;
- Ростовское шоссе;
- 3-я Трудовая;
- Железнодорожная;
- 5-я Дорожная;
- 9-я Тихая;
- Деповская;
- Депутатская;
- Кубанская;
- Ромашковая;
- Сквозная;
- Спокойная;
- Дорожная;
- 1-я Тихая;
- 2-я Дорожная;
- Ейское шоссе.
На месте работает аварийная бригада, сообщает МЦУ Краснодара.
Читайте также: почти 30 трансформаторных подстанций отключились из-за аварии в Краснодаре. Об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе ЕДДС Краснодара сообщила 16 марта в 14:11. Из-за повреждения опоры на пересечении улицы Красной в станице Старокорсунской и автодороги Краснодар — Кропоткин отключились ПС «СК-11» и 27 трансформаторных подстанций.