Более 20 улиц остались без света 21 марта в Прикубанском округе Краснодара

Отключение электроэнергии в пятницу вечером произошло из-за повреждения на линии.

В связи с аварийной ситуацией обесточили ПС «ВК-12» и 33 трансформаторные подстанции. В результате без света 21 марта остались жители более 20 улиц в Прикубанском округе Краснодара.

Электроэнергии нет на улицах:

9-я Тихая;

Грушовая;

Персиковая;

Чернышева;

Целиноградская;

Раздельная;

Пионовая;

Ростовское шоссе;

3-я Трудовая;

Железнодорожная;

5-я Дорожная;

9-я Тихая;

Деповская;

Депутатская;

Кубанская;

Ромашковая;

Сквозная;

Спокойная;

Дорожная;

1-я Тихая;

2-я Дорожная;

Ейское шоссе.

На месте работает аварийная бригада, сообщает МЦУ Краснодара.

Читайте также: почти 30 трансформаторных подстанций отключились из-за аварии в Краснодаре. Об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе ЕДДС Краснодара сообщила 16 марта в 14:11. Из-за повреждения опоры на пересечении улицы Красной в станице Старокорсунской и автодороги Краснодар — Кропоткин отключились ПС «СК-11» и 27 трансформаторных подстанций.

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