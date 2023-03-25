В Краснодаре 26 марта пройдет патриотический автомарш «Наша Великая Родина»
Общество
25.03.2023 17:29
В рамках патриотического проекта «Наша Великая Родина» 26 марта в 10:00 в Чистяковской роще состоится возложение цветов.
В ходе мероприятия участники развернут копию Знамени Победы площадью 200 кв. м. После этого стартует патриотический автомарш.
Мероприятия проводятся в преддверии 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что проект «Наша Великая Родина» реализуют в 100 городах РФ, а также в Белоруссии, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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