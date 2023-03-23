Кондратьев напомнил о 80-й годовщине освобождения Абинского района
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продолжил цикл публикаций в соцсетях об освобождении региона в годы Великой Отечественной войны.
«80 лет назад от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Абинский район. Оккупация длилась долгих семь месяцев», — написал Кондратьев в Telegram.
Глава региона отметил, что за время оккупации немецкие захватчики превратили станицы и хутора Абинского района в укрепленные пункты обороны, заминировав дороги и поля. В боях за освобождение этой территории погибли более 8 тыс. советских солдат и офицеров.
Абинский район оказался в оккупации с 21 августа 1942 года. В тот момент на этой территории были только женщины, дети и старики. Около 15 тыс. абинчан ушли на фронт для защиты Родины. Немецкие захватчики зверски убивали мирных жителей.
После победы в Сталинградской битве советские войска начали прорывать созданную противником оборонительную «Голубую линию», проходящую около станицы Абинской. К 23 февраля 1943 года воинам Красной Армии удалось отвоевать почти всю территорию района. Станицу Абинскую удалось освободить 23 марта после двух недель ожесточенных боев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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