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Кондратьев напомнил о 80-й годовщине освобождения Абинского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-napomnil-o-80-j-godovshhine-osvobozhdeniya-abinskogo-rajona
Кондратьев напомнил о 80-й годовщине освобождения Абинского района
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продолжил цикл публикаций в соцсетях об освобождении региона в годы Великой Отечественной войны.

«80 лет назад от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Абинский район. Оккупация длилась долгих семь месяцев», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что за время оккупации немецкие захватчики превратили станицы и хутора Абинского района в укрепленные пункты обороны, заминировав дороги и поля. В боях за освобождение этой территории погибли более 8 тыс. советских солдат и офицеров.

Абинский район оказался в оккупации с 21 августа 1942 года. В тот момент на этой территории были только женщины, дети и старики. Около 15 тыс. абинчан ушли на фронт для защиты Родины. Немецкие захватчики зверски убивали мирных жителей.

После победы в Сталинградской битве советские войска начали прорывать созданную противником оборонительную «Голубую линию», проходящую около станицы Абинской. К 23 февраля 1943 года воинам Красной Армии удалось отвоевать почти всю территорию района. Станицу Абинскую удалось освободить 23 марта после двух недель ожесточенных боев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Минобороны РФ запустило мультимедийный проект в честь 80-летия освобождения Кубани от нацистов. Освобождение Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков было одним из основных этапов Битвы за Кавказ.

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