В Краснодаре 26 и 27 августа пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом
Культура
26.08.2022 10:52
Первый кинопоказ пройдет 26 августа в 19:30 на спортивной площадке около дома на улице Героя Владислава Посадского, 52.
Зрителям представят молодежную драму режиссера Анны Курбатовой — «Вне зоны доступа». Фильм выходил в прокат осенью 2021. Главные роли в нем исполнили: Олег Чугунов, Кирилл Кяро и Нонна Гришаева.
Второй кинопоказ под открытым небом состоится 27 августа в 19:30 в Вишняковском сквере. Зрители увидят драматическую комедию Айнура Аскарова «Семья года».
Фильмы для краснодарцев покажут в рамках акции «Кино нашего двора». Их смогут посмотреть все желающие, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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