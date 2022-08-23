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В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Торпедо»

Спорт
23.08.2022 16:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-amfiteatre-parka-krasnodar-pokazhut-match-bykov-protiv-torpedo
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Торпедо»
Фото t.me/park_galitskogo

Матч 7 тура между «Торпедо» и «Краснодаром» пройдет в Москве 28 августа в 17:30.

Все желающие смогут бесплатно посмотреть матч в прямом эфире на большом экране в амфитеатре парка «Краснодар».

Несмотря на то, что московское «Торпедо» — команда с большой историей, в этом сезоне они — новичок Российской премьер-лиги. После 6 туров они занимают последнее место в турнирной таблице с 1 набранным очком.

«Краснодар» сейчас занимает 6 место в турнирной таблице с 11 очками.

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