В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Торпедо»
Спорт
23.08.2022 16:24
Матч 7 тура между «Торпедо» и «Краснодаром» пройдет в Москве 28 августа в 17:30.
Все желающие смогут бесплатно посмотреть матч в прямом эфире на большом экране в амфитеатре парка «Краснодар».
Несмотря на то, что московское «Торпедо» — команда с большой историей, в этом сезоне они — новичок Российской премьер-лиги. После 6 туров они занимают последнее место в турнирной таблице с 1 набранным очком.
«Краснодар» сейчас занимает 6 место в турнирной таблице с 11 очками.
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