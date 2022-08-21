ФК «Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 2:0
Спорт
21.08.2022 22:21
Матч шестого тура РПЛ между ФК «Краснодар» и «Оренбург» состоялся 21 августа. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Счет на 28 минуте открыл полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов. Второе очко в копилку «быков» принес Джон Кордоба. Этот гол для колумбийского форварда стал первым в этом сезоне.
«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице с 11 очками. Следующий матч пройдет 28 августа на выезде против московского «Торпедо».
«Лучшим игроком сегодня был признан автор первого в матче гола — Алексей Ионов», — написала пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.
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