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ФК «Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 2:0

Спорт
21.08.2022 22:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-na-svoem-pole-obygral-orenburg-so-schetom-2-0
ФК «Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 2:0
Фото t.me/fckrasnodar

Матч шестого тура РПЛ между ФК «Краснодар» и «Оренбург» состоялся 21 августа. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет на 28 минуте открыл полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов. Второе очко в копилку «быков» принес Джон Кордоба. Этот гол для колумбийского форварда стал первым в этом сезоне.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице с 11 очками. Следующий матч пройдет 28 августа на выезде против московского «Торпедо».

«Лучшим игроком сегодня был признан автор первого в матче гола — Алексей Ионов», — написала пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

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