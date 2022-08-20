ФК «Сочи» в гостях сыграл вничью с «Ростовом»

Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 6 тура Мир Российской Премьер-лиги прошел в Ростове-на-Дону 20 августа. Южные команды встретились на «Ростов Арене».

Счет в игре открыл сочинский полузащитник Кристиан Нобоа с пенальти на 44 минуте. До этого одиннадцатиметровый заработали ростовчане, но не смогли его реализовать.

Во втором тайме полузащитник «Сочи» Артур Юсупов удвоил преимущество гостей. Однако на 83 минуте хозяева смогли отыграть один мяч силами Степана Мельникова. А затем на 92 минуте у ростовчан отличился Николай Комличенко, после чего «Ростов» остался вдесятером — Виктор Мелехин получил красную карточку.

В итоге счет на табло — 2:2, ФК «Сочи» не смог оставить за собой три очка.

На игре в Ростове-на-Дону было 5 тыс. 837 болельщиков, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

В следующем матче 26 августа «барсы» на стадионе «Фишт» примут «Химки».

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