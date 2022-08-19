В Краснодарском крае более 19 тыс. человек получили карты футбольного болельщика
Fan ID ввели в июле. Они нужны для покупки билетов и прохода на футбольные матчи на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
С 1 декабря карта болельщика будет обязательна для прохода на все игры РПЛ, финальные матчи Кубка России по футболу.
Оформить карту можно в любом МФЦ Краснодарского края или на портале Госуслуг. На сайте нужно заполнить анкету и загрузить фотографию в личный кабинет. Для подтверждения личности нужно обратиться в МФЦ.
«Система вводится для удобства и безопасности болельщиков. Документ должны получить все зрители, в том числе и дети до 14 лет», — рассказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
По данным МФЦ Краснодарского края, за приобретением Fan ID обратились более 19 тыс. жителей и гостей Кубани, из них около 11 тыс. получили карту болельщика в МФЦ. Остальные 8 тыс. человек самостоятельно сделали карту на Госуслугах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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