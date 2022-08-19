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В Краснодарском крае более 19 тыс. человек получили карты футбольного болельщика

Спорт
19.08.2022 13:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-bolee-19-tys-chelovek-poluchili-karty-futbolnogo-bolelshhika
В Краснодарском крае более 19 тыс. человек получили карты футбольного болельщика
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Fan ID ввели в июле. Они нужны для покупки билетов и прохода на футбольные матчи на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С 1 декабря карта болельщика будет обязательна для прохода на все игры РПЛ, финальные матчи Кубка России по футболу.

Оформить карту можно в любом МФЦ Краснодарского края или на портале Госуслуг. На сайте нужно заполнить анкету и загрузить фотографию в личный кабинет. Для подтверждения личности нужно обратиться в МФЦ.

«Система вводится для удобства и безопасности болельщиков. Документ должны получить все зрители, в том числе и дети до 14 лет», — рассказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

По данным МФЦ Краснодарского края, за приобретением Fan ID обратились более 19 тыс. жителей и гостей Кубани, из них около 11 тыс. получили карту болельщика в МФЦ. Остальные 8 тыс. человек самостоятельно сделали карту на Госуслугах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в России почти 50 тыс. футбольных болельщиков оформили Fan ID.

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