В Краснодарском крае 25 ноября выявили 98 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за сутки выявили 5 тыс. 992 новых случая заболевания. Умерли 56 пациентов, выздоровели 5 тыс. 337 человек.

В Краснодарском крае за сутки заболели 98 человек, среди заболевших 51 женщина и 47 мужчин в возрасте до 90 лет.

В Краснодаре выявили 35 новых случаев, в Ейском районе — 8, Апшеронском — 6. В Сочи, Армавире, Тимашевском, Тбилисском, Северском, Приморско-Ахтарском районах по три случая COVID-19. В остальных муниципалитетах менее трех новых пациентов.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 341 тыс. 849 случаев коронавируса. Сейчас в ковидных госпиталях края находятся 100 пациентов. Из них пятеро в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 777 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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