В Краснодаре 25 февраля открылись 10 ярмарок выходного дня

Ярмарки выходного дня в краевой столице работают по 10 адресам с 8:00, торговля продлится до 15:00.

Всего в ярмарках принимают участие около 700 фермеров и владельцев подсобных хозяйств. Каждую субботу торговые точки посещают около 10 тыс. покупателей, продавцы реализуют от 60 до 90 т продукции.

На традиционных субботних ярмарках можно купить сезонные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия и выпечку, яйца, мясо и колбасы, молочные продукты и сырные изделия, зелень.

Ярмарки расположены на улицах Архитектора Ишунина (возле дома № 7/1), Буденного (между Красной и Рашпилевской), Уральской (возле дома № 170/7), Бершанской (около дома № 216/1), Восточно-Кругликовской (около дома № 38), Яцкова (возле дома № 11), Дзержинского (возле дома № 213), Каляева (около дома № 198), Бургасской (возле дома № 31/1) и на Одесской (около дома № 48).

Кроме того, каждую субботу по проспекту Чекистов возле дома № 9 работает универсальная ярмарка на 130 торговых мест МУП «Агромир».

Вся информация о ярмарках выходного дня находится в специальном разделе на сайте администрации и гордумы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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