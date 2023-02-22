Масленичный базар открылся на Пушкинской площади в Краснодаре

Базар будет работать до 26 февраля с 10:00 до 22:00. Там расположены торговые лавки с фермерскими продуктами, луна-парк, детские развлечения и ресторанный дворик.

В выходные 25 и 26 февраля в 16:00 пройдут концерты «Проводы русской зимы» с выступлениями народных коллективов, а также массовым перетягиванием каната, хороводом, народными играми и забавами.

Также на базаре будут проводить «масленичные танцы» под фольклорную музыку в современном формате.

Кроме того, на ярмарке можно купить колбасные изделия и мясные деликатесы, соленья, грибы, оливки, кедровые орехи и ягоды из Сибири. Также там можно приобрести копченую и вяленую рыбу из Астрахани и Камчатки, крафтовый сыр, молочную продукцию от местных производителей, острые соусы и специи, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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