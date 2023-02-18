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Гуляния, экстрим-шоу и русский рок на балалайках: как отметят Масленицу на курортах Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gulyaniya-ekstrim-shou-i-russkij-rok-na-balalajkah-kak-otmetyat-maslenitsu-na-kurortah-kubani
Гуляния, экстрим-шоу и русский рок на балалайках: как отметят Масленицу на курортах Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С 22 по 26 февраля в Краснодарском крае запланировали обширную тематическую программу.

Так в Долине Лефкадия в Крымском районе 25 февраля организуют ярмарку с гуляниями. Для гостей выступят народные ансамбли, прозвучат авторский Dj-сет и хиты русского рока на балалайках. Также пройдут экскурсии по музею виноделия, терруару и производству. Кроме того, запланировали мини-ралли по бездорожью в поддержку защитников Отечества.

Ярмарка пройдет и в «Арена Колизей» в Новороссийске. Здесь 25 февраля будут работать зоопарк, аттракцион «Дом Вверх Дном» и конное экстрим-шоу «Свадьба в Малиновках».

В Абрау-Дюрсо на масленичной неделе будут работать 10-метровые качели-самовар. Всех желающих угостят традиционными блюдами.

Завершит масленичную неделю 26 февраля фольклорный праздник в Геленджике. Для гостей устроят тематические мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Также организуют театрализованное интерактивное представление и концерт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 22 по 26 февраля с 10:00 до 22:00 на площади имени Пушкина будет работать масленичный базар.

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