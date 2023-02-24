В Краснодаре 25 февраля ограничат движение транспорта на улицах Рашпилевской и Пушкина

Ограничения введут 25 февраля с 6:00 на участке улицы Пушкина от улицы Рашпилевской до улицы Красной и на участке улицы Рашпилевской от Советской до Пушкина.

В связи с проведением краевого мероприятия в честь Дня животновода, на этих участках организуют стоянку для машин участников и гостей мероприятия.

С 22:00 24 февраля с улиц начнут убирать припаркованные автомобили. Водителей просят планировать свои маршруты заранее, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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