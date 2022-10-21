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В Краснодаре 24 октября изменится расписание движения трамвая № 5 и троллейбуса № 7

Общество
21.10.2022 19:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-24-oktyabrya-izmenitsya-raspisanie-dvizheniya-tramvaya-5-i-trollejbusa-7
В Краснодаре 24 октября изменится расписание движения трамвая № 5 и троллейбуса № 7
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Изменения в работе двух маршрутов общественного транспорта в краевом центре произойдут в вечернее время из-за ремонтных работ.

Так, 24 октября последний рейс трамвая № 5 от улицы им. Петра Метальникова отправится в 21:23. После 21:40 «пятерки» из Музыкального микрорайона проследуют в Комсомольский микрорайон через улицу Ставропольскую, а не в Пашковский жилой массив.

В этот же вечер, последний рейс троллейбуса № 7 отправится от железнодорожного вокзала Краснодар-1 в 21:50. После 22:00 «семерки» проследуют до микрорайона Гидростроителей, а не до аэропорта, сообщает пресс-служба КТТУ.

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