В Краснодаре 24 декабря пройдет костюмированная новогодняя «Велоночь»

Последнюю «Велоночь» в этом году посвятят наступающему Новому году. Заезд стартует 24 декабря в 21:00 на Пушкинской площади.

Сбор участников намечен на 20:00 у фонтана перед зданием ЗСК на Красной, 5. Участие в заезде может принять каждый желающий от 18 лет. При себе нужно иметь исправный велосипед, фонарик и новогодний костюм. Также рекомендуется взять инструменты, запасные камеры, латки и аптечку.

Маршрут превысит 30 км и пройдет через улицы Селезнева, Старокубанскую, Уральскую, Сормовскую, Бургасскую, Майкопскую, Адыгейскую набережную, Ставропольскую.

«2022 год ВСЕ! Закончился! Ура! Что нам принесет следующий 2023 год — это пока вопрос, но с этим-то покончено. В честь данного события вселенского масштаба приглашаем всех принять участие в традиционной костюмированной новогодней «Велоночи»!», — написали организаторы заезда в соцсетях.

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