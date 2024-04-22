В Краснодаре 24 апреля отключат горелку Вечного огня на Северной

На мемориальном комплексе на Площади Памяти Героев в краевой столице проведут ремонтно-восстановительные работы.

Для ремонта горелки Вечного огня 24 апреля с 8:00 до 18:00 временно приостановят подачу газа.

В 2020 году на мемориальном комплексе на Площади Памяти Героев провели масштабную реконструкцию. В этом году ко Дню Победу здесь приведут в порядок постамент.

Кроме того, в Краснодаре к 9 мая выполнят косметический ремонт памятников военной истории. На них восстановят утраченные элементы плиточного покрытия, обновят лакокрасочное покрытие, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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