В Краснодаре 24 апреля отключат горелку Вечного огня на Северной
Общество
22.04.2024 21:16
На мемориальном комплексе на Площади Памяти Героев в краевой столице проведут ремонтно-восстановительные работы.
Для ремонта горелки Вечного огня 24 апреля с 8:00 до 18:00 временно приостановят подачу газа.
В 2020 году на мемориальном комплексе на Площади Памяти Героев провели масштабную реконструкцию. В этом году ко Дню Победу здесь приведут в порядок постамент.
Кроме того, в Краснодаре к 9 мая выполнят косметический ремонт памятников военной истории. На них восстановят утраченные элементы плиточного покрытия, обновят лакокрасочное покрытие, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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