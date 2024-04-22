В честь Дня Победы в Сочи пройдет более 120 праздничных мероприятий

В администрации 22 апреля прошло заседание оргкомитета «Победа», которое провел мэр Алексей Копайгородский.

«Готовимся отмечать 79-ю годовщину Великой Победы. К этой памятной дате предусмотрели в городском бюджете 50 миллионов рублей на социальную поддержку наших ветеранов, ввели дополнительные выплаты», — сообщил глава Сочи.

Так, ко Дню Победы предусмотрена единовременная выплата для:

участников, инвалидов ВОВ — 50 тыс. рублей,

узников концлагерей, гетто, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 30 тыс. рублей,

тружеников тыла, супругов погибшего инвалида или участника ВОВ — 10 тыс. рублей.

По традиции под окнами ветеранов пройдут концерты местных артистов. В преддверии Дня Победы запланировано посещение на дому 814 ветеранов Великой Отечественной войны.

«В праздник подготовили более 120 культурных, патриотических и спортивных мероприятий. Возложим цветы к мемориалам военной истории во всех населенных пунктах. 9 Мая угостим наших жителей и гостей солдатской кашей. Почтим память павших и ушедших из жизни воинов на федеральной цифровой площадке «Бессмертного полка». Проведем традиционный автопробег», — добавил Алексей Копайгородский.

Подробная программа мероприятий — на сайте администрации Сочи.

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