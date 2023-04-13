В Краснодаре 24 апреля начнется сезон фонтанов
Общество
13.04.2023 21:24
По данным департамента городского хозяйства и ТЭК к предстоящему старту сезона фонтанов все готово.
Специалисты проверили работоспособность насосного оборудования, светильников, форсунок и инженерных коммуникаций. Настроили звуковое оборудование светомузыкальных фонтанов.
Одновременно в столице Кубани начнут работать 14 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов в городских парках, на площадях, в крупных микрорайонах и на территории жилых комплексов.
По будням с понедельника по четверг фонтаны будут работать с 10:00 до 22:00. В пятницу, выходные и по праздникам — 23:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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