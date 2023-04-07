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Главный городской фонтан Анапы начнет работать 8 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glavnyj-gorodskoj-fontan-anapy-nachnet-rabotat-8-aprelya
Главный городской фонтан Анапы начнет работать 8 апреля
Фото t.me/chistoAnapa

На фонтане, который расположен на площади Советов перед администрацией города-курорта, сейчас завершают пуско-наладочные работы

По данным мэрии, 6 апреля прошла антикоррозийная обработка механизмов. Ночью 8 апреля систему и чашу начнут заполнять водой.

Остальные городские фонтаны заработают к 15 апреля. Также готовится к запуску система автоматического полива, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».

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