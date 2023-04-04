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К 1 мая обновят репертуар главного музыкального фонтана Геленджика

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-1-maya-obnovyat-repertuar-glavnogo-muzykalnogo-fontana-gelendzhika
К 1 мая обновят репертуар главного музыкального фонтана Геленджика
Фото t.me/BogodistovAA

Все фонтаны от Архипо-Осиповки до Кабардинки планируют запустить к 1 мая. Об этом в ходе совещания сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

В настоящее время ведется активная подготовка фонтанов к летнему сезону, рабочие занимаются демонтажем иллюминации.

«В этом сезоне в полную силу заработает главный музыкальный фонтан. Подрядчик ведет замену оборудования и обновит музыкальный репертуар», — написал Богодистов в Telegram.

Кроме того, на курорте к 9 мая приведут в порядок братские могилы времен Великой Отечественной войны. Под особым контролем администрации находятся работы по реставрации Братской могилы на старом кладбище и восстановление Стены памяти на набережной курорта.

Читайте также: в Краснодаре начали готовить к запуску главный городской фонтан перед драмтеатром.

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