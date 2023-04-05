В Краснодаре 23% работодателей отказывают в трудоустройстве из-за постов в соцсетях

По результатам опроса, проведенного с 24 марта по 3 апреля, каждому двадцатому работодателю доводилось увольнять сотрудников из-за публикаций в соцетях.

В 22% компаний Краснодара признались, что просматривают публикации своих сотрудников в интернете. Но большинство — 63% — не интересуются соцсетями своих работников.

Гораздо большую роль играют посты в соцсетях при приеме на работу. Отказывать соискателю из-за фото, видео или текстовых постов доводилось 23% работодателей, то есть каждому четвертому. Еще 15% заявили, что просматривают соцсети потенциальных сотрудников, но отказывать пока не приходилось. Не проверяет социальные сети при приеме на работу 51% опрошенных.

Многие респонденты учитывают, что их соцсети могут просматривать (40%). Однако каждый четвертый публикует записи без оглядки на потенциальных работодателей. На вопрос «почему?» 13% ответили, что им все равно, еще 6% не задумывались об этом, а 7% считают, что их страницы вряд ли будут просматривать. Еще 21% респондентов заявили, что не выкладывают личную информацию в сеть.

Отмечается, что трудоустроенные краснодарцы чаще безработных задумываются о том, что публикуют — 51% и 30% соответственно. О том, что их страницы могут просматривать работодатели, чаще задумываются женщины, чем мужчины (48% и 33% соответственно). Также принимать во внимание интерес работодателя к личным страницам больше свойственно людям до 24 лет (45%), старшее поколение об этом беспокоится меньше (40%), сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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